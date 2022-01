Juventus, ansia Chiesa | “Rischio infortunio al crociato”: le ultime

Juventus, le condizioni di Federico Chiesa mettono in apprensione tutto il mondo bianconero: l’annuncio della Gazzetta è da brividi.

Vittoria preziosissima quella conquistata dalla Juventus all’Olimpico, con la compagine di Allegri che riesce a portare a casa tre punti di vitale importanza al termine di una gara nella quale Dybala e compagni sono stati sotto anche di due reti.

La brutta notizia, però, come confermato da Landucci nel post partita, è rappresentata dalle condizioni di Federico Chiesa, uscito per infortunio nella prima frazione di gioco. Accasciatosi a terra per un paio di minuti, l’esterno ha provato a rientrare in campo, salvo poi essere costretto a dare forfait e a chiedere il cambio. Landucci ha parlato di “distorsione al ginocchio”, anche se la paura è che si tratti di qualcosa di molto più grave.

Juventus, infortunio Chiesa: si teme uno stop al crociato

C’è grande apprensione per #Chiesa. Si teme un infortunio molto serio (crociato) #RomaJuve — Fabiana Della Valle (@FabDellaValle) January 9, 2022

Come rivelato da Fabiana della Valle, giornalista de “La Gazzetta dello Sport“, c’è grande apprensione, e non è escluso che ad essere interessato siano i legamenti del crociato. Situazione da monitorare con estrema attenzione, con il calciatore che già nella giornata di domani dovrebbe sottoporsi ad esami strumentali specifici per accertare l’entità del guaio fisico patito. C’è il rischio, dunque, che lo stop di Chiesa sia più lungo del previsto: vi daremo ragguagli appena ci saranno comunicazioni in merito.