Juventus, Arrivabene “avvisa” Allegri | La frecciata a Dybala

Prima di Roma-Juventus, ai microfoni di DAZN è intervenuto Maurizio Arrivabene: ecco le sue parole sugli obiettivi stagionali e su Dybala.

Momento delicato in casa bianconera, con i tanti impegni in rapida successione nei quali la compagine di Allegri è chiamata a rispondere presente.

Il pareggio contro il Napoli si è materializzato come una vera e propria occasione persa per provare a rosicchiare punti preziosi alle prime della classe, con Allegri che ha sovente fatto riferimento alla mancanza di esperienza della squadra. Anche nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro la Roma, il tecnico livornese ha rivelato che il suo intento è quello di costruire le premesse per avviare un nuovo ciclo, in un arco di tempo di 1-2 anni. Non è stato ancora risolto, poi, il caso legato a Paulo Dybala, del cui rinnovo ha parlato Maurizio Arrivabene, intervistato ai microfoni di DAZN.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, l’annuncio è una mazzata: “Vuole rimanere lì”

Roma-Juventus, Arrivabene sul rinnovo di Dybala | Fissati gli obiettivi stagionali

Lo Chief Executive Officer bianconero ha così esordito, rispondendo indirettamente anche alle parole di Allegri: “La qualificazione alla Champions è un must, così come andare più avanti possibile in Champions. E’ chiaro per tutti, cerchiamo di raggiungere tutti insieme gli obiettivi preposti”.

Leggi anche –> Juventus, tegola dell’ultim’ora | Infortunio al ginocchio: big k.o.

Sul rinnovo di Dybala: “Abbiamo detto che ci saremmo seduti di nuovo con i calciatori a febbraio per avere tempo di valutare. Deve guadagnarsi il suo posto, deve valere il valore che si dà. Ognuno di noi deve fare il suo. Non è un giocatore scarso, guardiamo avanti”.