Roma-Juventus, la bordata di Mourinho: “Un collasso”

Roma-Juventus, le parole di José Mourinho ai microfoni di DAZN: la frecciata dello Special One non è passata inosservata.

Harakiri totale della Roma, che in vantaggio 3-1, si fa recuperare da una Juventus mai doma e che riesce a trovare tre punti fondamentale per proseguire la rincorsa Champions.

Ecco quanto dichiarato dallo Special One: “70 minuti di controllo assoluto, la squadra ha giocato veramente bene con una mentalità di fare gioco, anche il modo con il quale siamo entrati, abbiamo avuto la voglia di prendere il gioco nella loro metà campo, dopo è un collasso psicologico. Il 3-2 mi ammazza: Felix ha fatto una partita straordinaria, finisce il suo gioco con uno sprint di Cuadrado, lo cambio, e il giocatore che entra, nel primo minuto che entra, sbaglia. Con una squadra con una mentalità forte, qual è il problema il 3-2? Per me non c’è nessun problema, per loro sì, e in quel momento è venuta la fragilità psicologica, i complessi. L’anno scorso non abbiamo vinto contro le squadre top. Critichiamo sempre gli arbitri, ma mi sembra giusto ribadire che Massa abbia diretto un’ottima partita, ha fatto molto bene.

Leggi anche –> Pagelle Roma-Juventus 3-4 e vuoti | Reazione mostruosa, i cambi la ribaltano

Alla fine, quando è già nella m.. serpeggia un carattere di gente buona: in questo spogliatoio c’è solo gente buona, l’ho detto già ai giocatori: se la partita fosse finita al minuto 70′, sarebbe stata straordinaria, dopo vengono fuori tutte le limitazioni in panchina.

IN AGGIORNAMENTO