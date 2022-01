Calciomercato Juventus, panacea Allegri: doppia firma inattesa

Calciomercato Juventus, doppia firma inattesa. C’è la mano di Massimiliano Allegri in queste due novità di mercato

Novità di mercato importanti in casa bianconera. E senza dubbio in questo caso c’è, eccome, la mano di Massimiliano Allegri. Altrimenti non si spiegherebbero queste due operazioni che dovrebbero andare in porto nelle prossime settimane.

L’anticipazione è arrivata direttamente da SportMediaset. Che ha fatto un quadro importante, in questo mese di gennaio, di quali possono essere le reali operazioni di mercato di Cherubini. Oltre gli innesti infatti ci sono diversi rinnovi del quale parlare. Non solo Dybala per esempio, ma anche altri due elementi che con il tecnico livornese si trovano bene, che trovano spazio, e che sicuramente hanno alzato il livello delle proprie prestazioni.

Calciomercato Juventus, Berna e De Sciglio verso il rinnovo

Parliamo del campione d’Europa con la maglia della nazionale Federico Bernardeschi e anche di Mattia De Sciglio, l’eroe della serata di ieri dell’Olimpico contro la Roma. Entrambi in scadenza, fino a poche settimane fa sembravano quasi sul punto di lasciare Torino alla fine della stagione. Ma tutto è cambiato nello spazio di poco tempo. Probabilmente ci ha parlato Massimiliano Allegri con i due giocatori che hanno capito che il tecnico punta su di loro in questo progetto di rivoluzione che è in corso dentro la Juventus.

I colloqui probabilmente ricominceranno nelle prossime settimane a mercato chiuso. Ma la sensazione in questo momento è che entrambi potrebbero davvero mettere nero su bianco e continuare la loro avventura con la maglia bianconera addosso. Una notizia sicuramente importante. Anche perché i due, come detto, stanno sicuramente facendo meglio rispetto agli anni scorsi. Panacea Allegri.