Calciomercato Juventus, doppio scacco Arsenal: pronto il maxi blitz

Calciomercato Juventus, l’Arsenal sembra inarrestabile e avrebbe in piano ben due grandi obiettivi per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal di Arteta sembra inarrestabile sul mercato. I Gunners avrebbero in piano ben due grandi colpi da fare entro la fine dell’estate. In primis si parla di Dusan Vlahovic, il giovane bomber della Fiorentina corteggiato anche dalla Juventus. Stando infatti alle indiscrezioni in arrivo dal ‘Mirror’, i Gunners avrebbero messo nel mirino proprio l’attaccante della Fiorentina, che sarebbe al centro dei desideri del club londinese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, acquisto a titolo definitivo | C’è l’offerta

Vlahovic all’Arsenal | Il club londinese l’ha messo in cima alla lista desideri

Primo della lista per rilanciare la squadra di Arteta. E non solo Vlahovic, l’Arsenal avrebbe in mente di chiudere anche il centrocampista olandese in uscita dal Psg, il classe 1990 Wijnaldum che ritornerebbe così in Premier League dopo l’avventura certamente non positiva in Francia. Ma come dicevamo poc’anzi, il primo nome nella lista di Arteta rimane proprio il bomber Vlahovic che avrebbe diverse ammiratrici speciali in Inghilterra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, la Juventus si fa sotto per il bomber | Colpo da 42 milioni

Sempre stando alle indiscrezioni del ‘Mirror’, oltre ai Gunners, ad interessarsi al giovane Vlahovic ci sarebbero anche altri due club inglesi, si parla sia del Manchester United che del Liverpool. Una sfida a tre per Vlahovic che è anche un desiderato speciale della Juventus con cui sembrava esserci già un principio d’accordo ma la tentazione inglese anche per via dell’importante disponibilità economica, potrebbe dunque fungere fatale.