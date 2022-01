Calciomercato Juventus, “regalo” in mediana | Pista in Ligue 1: 45 milioni!

Calciomercato Juventus, sondaggi esplorativi per tastare il terreno in vista del colpaccio in mediana: nuova pista in Ligue 1.

Archiviato il successo contro la Roma, per la Juventus è tempo di pensare già all’impegno di Supercoppa contro l’Inter. Nel frattempo, però, Cherubini è al lavoro per rimpolpare la rosa con i rinforzi che servono ad Allegri.

Il reparto attenzionato dalla “Vecchia Signora” è sicuramente il centrocampo, e a tal proposito arrivano interessanti novità. Come rivelato da Romeo Agresti, infatti, la Juventus avrebbe avviato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Bruno Guimarães, che il Lione sarebbe disposto a cedere al massimo in prestito con obbligo di riscatto, ma per una cifra complessiva vicina ai 45 milioni di euro.

Il centrocampista brasiliano classe ’97 stuzzica e non poco la Juve, che ne apprezza le doti in contenimento e le abilità nel cucire il gioco: ricordiamo che il Lione acquistò il mediano dall’Atletico Paranaense per circa 20 milioni di euro. In due anni con la maglia dell’OL, Guimarães ha totalizzato complessivamente 69 presenze, mettendo a referto 3 reti: gli manca il fiuto del goal, ma sia in fase di interdizione, che in quella di inizio azione, è in grado di abbinare qualità e quantità.

Calciomercato Juventus, sondaggio per Guimarães: la situazione

Quello della Juventus è stato solo un sondaggio esplorativo, al momento, ma chissà che i bianconeri alla fine non decidano di sedersi a tutti gli effetti al tavolo delle negoziazioni con il Lione. Del resto, un innesto nella zona nevralgica del campo rappresenterebbe una panacea per risolvere tanti mali della rosa attuale di Allegri: ovviamente da non scartare le piste che portano a Zakaria e Tchouameni. Qualcosa si muove in casa bianconera: ore caldissime.