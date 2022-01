Calciomercato Juventus, infortunio Chiesa: scelto il “sostituto” da parte della società bianconera. Ormai è quasi deciso il futuro

L’infortunio di Federico Chiesa ha stravolto i piani della Juventus. Il problema al legamento crociato ha fatto concludere in anticipo la stagione all’esterno d’attacco bianconero che nei prossimi giorni verrà operato. Una grana terribile per Massimiliano Allegri. Ma in questo momento non si può in nessun modo piangersi addosso, soprattutto perché alle porte c’è in palio il primo trofeo della stagione.

Cherubini ovviamente è vigile sul mercato. Cercherà di piazzare quell’operazione importante per cercare di sostituire Chiesa. Insomma, oltre a Icardi che rimane un obiettivo anche in vista di una possibile partenza di Morata, c’è da mettere nel mirino almeno un altro attaccante. Anche se a quanto pare il sostituto è stato già scelto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, la Juventus si fa sotto per il bomber | Colpo da 42 milioni

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, blitz a Madrid: ore infuocate per l’addio

Calciomercato Juventus, Chiesa blocca Kulusevski

Lo svedese sembrava dovesse partire destinazione Premier League: il Tottenham del grande ex Paratici ci ha fatto più di un pensiero in questo momento. Ma l’infortunio grave di Chiesa praticamente blocca l’uscita di Kuliusevski, che ormai è certo che almeno fino alla fine della stagione rimarrà in bianconero. Non ci sono più i margini di una possibile trattativa in uscita. Allegri non può perdere un giocatore in quel ruolo. E non può permettersi il lusso di rimanere con uno in meno. In poche parole, tutto congelato fino al termine del campionato. Poi si vedrà.

Ovviamente non è impossibile nemmeno pensare a un possibile ulteriore colpo in entrata in quella zona del campo. Anche se, al momento, la soluzione che viene in automatico è quella di togliere dal mercato lo svedese.