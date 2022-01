Calciomercato Juventus, colpaccio da 90 milioni | Via libera per il bomber

Calciomercato Juventus, il Psg avrebbe pronta un’offerta davvero convincente per non lasciare dubbi al presidente del Chelsea.

Calciomercato Juventus, come comunicato su ‘Elnacional.cat’, Al-Khelaïfi presidente del Psg vorrebbe fare affari con Abramovich andando ad offrire un’offerta davvero impossibile da rifiutare. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, Nasser Al-Khelaïfi avrebbe fissato un obiettivo per l’attacco, e si parla di un neo acquisto del Chelsea che sta trovando non pochi problemi dopo il suo ritorno in Inghilterra. La società parigina starebbe preparando 90 milioni di euro per convincere Roman Abramovich a cedere Romelu Lukaku. Dopo le recenti controversie con l’allenatore Tuchel, gli inglesi aprirebbe alla cessione, purché ci si avvicina alla cifra pagato proprio dai blues, cioè 115 milioni di euro.

Il Psg vuole Lukaku | Si libera Icardi?

Certamente ciò che interessa ai bianconeri, in caso di acquisto di Lukaku da parte dei parigini, sarebbe proprio Icardi. Il bomber argentino in questo senso potrebbe, ufficiosamente, liberarsi. Lukaku diventerebbe il sostituto di Mbappe che a quel punto diventerebbe il nuovo gioiello di Florentino Perez, proprio il Real Madrid per la prossima stagione avrebbe come primo obiettivo proprio il gioiello francese. Un valzer di attaccanti che potrebbe mettere d’accordo (quasi) tutti.

La verità che la Juventus ci è andata molto vicina già in questa sessione di mercato a chiudere Icardi. Ma vuoi per un ripensamento da parte della dirigenza, vuoi perché non si è stabilita l’entità del prestito, il Psg voleva un riscatto obbligatorio mentre i bianconeri preferivo il diritto di riscatto, insomma, alla fine, non si farà nulla, salvo novità dell’ultimo minuto ma sarà tutto rimandato all’estate dove la Juventus andrà su un nuovo grande obiettivo offensivo.