Calciomercato Juventus, Ronaldo si è stufato | Proposta clamorosa

Calciomercato Juventus, l’addio di Cristiano Ronaldo al Barcellona è uno scenario tutt’altro che utopistico. La folle proposta di Mendes.

Dopo aver pestato i piedi per accelerare i tempi per il suo addio alla Juventus, Cristiano Ronaldo starebbe maturando un altro dietrofront.

L’esperienza del fenomeno lusitano al Manchester United non sta procedendo come le parti avevano auspicato, sebbene i goal del cinque volte pallone d’Oro non siano di certo mancati. Se i Red Devils sono qualificati agli ottavi di finale di Champions League, lo devono anche e soprattutto alle realizzazioni decisivi di Cr7: chiedere, per dovere di cronaca, ai tifosi dell’Atalanta. Tuttavia, stando alle indiscrezioni che rimbalzano dalla Spagna, qualcosa si starebbe muovendo, con l’entourage di Ronaldo – Jorge Mendes, non uno qualunque – che avrebbe cominciato a tastare il terreno per capire quanto terreno ci sia per un eventuale addio a stretto giro di posta del classe ’85. Si credeva che il feeling con l’ambiente potesse cambiare dopo l’arrivo di Rangnick, ma la scintilla non sarebbe scoccata neanche con il nuovo allenatore.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: Mendes lo propone al Barcellona

Stando a quanto riportato dal quotidiano “Sport“, da sempre molto attento alle vicende in casa Barcellona, Mendes starebbe meditando di offrire il proprio assistito proprio ai blaugrana che, salutato Messi, si appresta ad aprire un nuovo ciclo. Proposta provocatoria, anche se una traccia importante potrebbe essere offerta dai rapporti molto buoni che l’agente di Ronaldo ha intrattenuto negli ultimi anni con i piani alti dei vertici dirigenziali catalani. Ricordiamo che Cr7 è legato al Manchester United da un contratto in scadenza nel 2023, e sebbene anche negli anni in cui il portoghese militava all’ombra della Mole le offerte dalla Mls non siano mai mancate, l’attaccante lusitano per adesso preferirebbe continuare la sua carriera in Europa, magari per acciuffare nuovamente quella Coppa dalle grandi Orecchie che nel triennio bianconero gli è sempre sfuggita.