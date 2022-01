Calciomercato Juventus, “accordo trovato” | Addio Serie A

Calciomercato Juventus, non c’è l’Italia nel futuro del trequartista che era finito nel mirino di diverse squadre del campionato italiano.

L’accordo non è ancora stato ufficializzato, ma sarebbe già stato siglato. Ne è convinto il giornalista Eduardo Inda, che lo ha rivelato in anteprima alla nota trasmissione spagnola “El Chiringuito TV”. È stato proprio lui a far sapere che il Barcellona avrebbe messo a segno un colpo importantissimo. Fondamentale, addirittura per il prosieguo della stagione.

Il giocatore che la società si sarebbe già accaparrato è Isco. Non c’è nulla di scritto, al momento, ma pare, appunto, che manchi solo un piccolo dettaglio: la sua firma sul contratto. Che comunque, stando alle indiscrezioni circolate nell’ambiente sportivo, non sarebbe neanche così lontana.

Calciomercato Juventus, Isco verso il Barcellona

Inda ha fatto sapere che Xavi e Isco avrebbero trovato la quadra già la settimana scorsa. E se la cosa dovesse effettivamente concretizzarsi, avrebbe dell’incredibile. Per il calciatore spagnolo sarebbe in effetti un cambiamento radicale. Il trequartista gioca nel Real Madrid da nove anni. Lasciare il club sarebbe dunque un po’ come “tradire” la sua famiglia d’origine. Nessuno pensavo, tra l’altro, che fosse disposto a farlo. Men che meno le società di Serie A, che si stavano muovendo per cercare di accaparrarsi questo talento spagnolo.

Sia la Juventus che il Milan, come senz’altro ricorderemo, avevano messo gli occhi su di lui. E anche la Fiorentina, ad un certo punto, si era interessata al trequartista del Real Madrid. Ma alla fine, come riferiscono i bene informati, è altrove che Isco ha deciso di rivolgere il suo sguardo.