Calciomercato Juventus, manovre in corso in casa bianconera per tamponare l’infortunio di Federico Chiesa. La rivelazione Sky.

Nella bellissima vittoria in rimonta contro la Roma, l’unica nota stonata per la Juventus è stata rappresentata da Federico Chiesa, la cui stagione è ormai ufficialmente finita.

Brutta tegola non solo per Allegri, ma anche per Roberto Mancini, che perde una delle sue punte di diamante in vista degli spareggi per le qualificazioni Mondiali. La Juve, però, ora si trova nella scomoda posizione di dover tamponare la perdita dell’ex esterno della Fiorentina. A tal proposito, arrivano interessanti aggiornamenti da Sky, che riguardano un possibile interessamento della “Vecchia Signora” per Azmoun, attaccante iraniano classe ’95, il cui contratto con lo Zenit scade il prossimo anno.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, “regalo” in mediana | Pista in Ligue 1: 45 milioni!

Sul “Messi d’Egitto” il Lione sembrava aver messo la freccia, ma l’OL non ha ancora affondato il colpo. Azmoun fa gola anche ad altri club di Bundesliga, ma la Juve può entrare di prepotenza nell’operazione, dal momento che quello del duttile attaccante iraniano è un profilo duttile, che piace ad Allegri, e per il quale si potrebbe utilizzare lo slot da extracomunitario libero. Contatti Juve per Azmoun, dunque: Cherubini entra ufficialmente in azione. Il mercato di “Madama” è entrato nella sua fase più calda.