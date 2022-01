Calciomercato Juventus, focus sull’attacco | Le indicazioni per Allegri

Il nodo principale del calciomercato della Juventus è rappresentato dai possibili movimenti che potrebbero riguardare l’attacco bianconero.



Morata andrà al Barcellona oppure no? E’ questa la domanda che i tifosi bianconeri si stanno facendo ormai da qualche giorno, anche se Allegri sembra aver spazzato via ogni dubbio confermando la massima fiducia nelle qualità dello spagnolo. Ieri in panchina per gestire al meglio le sue energie in vista della Supercoppa Italiana. Al suo posto l’allenatore ha schierato fin dal primo minuto Moise Kean, affiancandogli Chiesa (poi uscito per infortunio) e Dybala. Esperimento che non ha convinto, ecco le indicazioni che sono arrivate dalla vittoriosa trasferta sul campo dell’undici di Mourinho.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, infuria il derby: addio doppio e Cherubini ko

LEGGI ANCHE –> E’ arrivato gennaio: il calendario delle partite della Juventus in questo mese

Calciomercato Juventus, Morata per ora è imprescindibile

Il rendimento del centravanti azzurro non è stato all’altezza della situazione contro i giallorossi. In poco più di un’ora di gioco Kean ha combinato davvero poco. E anche per questo motivo Allegri ha scelto di sostituirlo mandando in campo Alvaro Morata. Lo spagnolo è entrato molto bene nella partita, anzi si può dire che il suo ingresso è stato senz’altro decisivo per la rimonta degli uomini di Allegri. La partita di ieri dunque ha confermato come al momento Morata sia imprescindibile per questa Juventus, visto che gli altri attaccanti a disposizione non riescono ad essere incisivi. Allegri ha sottolineato come non ci sarà alcuna partenza del giocatore verso altri lidi e del resto in questa fase la Juve ha bisogno assolutamente di lui, importante anche quando non finisce nel tabellino dei marcatori. Nel frattempo si guarda al futuro: non solo Scamacca – come ha scritto oggi La Gazzetta dello Sport – ma anche Azmoun e Martial continuano a rimanere nel mirino della società.