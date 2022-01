Calciomercato Juventus, prezzo fissato | Servono 50 milioni

Mentre si avvicina il giorno della Supercoppa è sempre il calciomercato della Juventus tra gli argomenti più dibattuti dalla tifoseria bianconera.

Questo mese di gennaio sarà fondamentale per una Juventus chiamata a rimontare posizioni in campionato e a cercare di alzare il primo trofeo del 2022. I ragazzi di Massimiliano Allegri hanno l’entusiasmo a mille dopo il successo ottenuto all’Olimpico sulla Roma di Mourinho, un successo destinato a rimanere nella storia per il modo in cui è maturato. I tifosi sono però consapevoli che c’è ancora da migliorare anche attraverso le operazioni di mercato in entrata e in uscita che potrebbero essere messi a segno, nonostante Allegri nei giorni scorsi abbia parlato di una rosa che non subirà cambiamenti nel corso delle prossime settimane. Si continua però a cercare un bomber per il futuro.

Calciomercato Juventus, servono 50 milioni per prendere Scamacca

La Juventus dovrà mettere in preventivo una spesa importante per prendere un nuovo centravanti. Se il prezzo di Vlahovic continua a lievitare, sta facendo altrettanto quello di Gianluca Scamacca, bomber del Sassuolo. Che a suon di gol si sta mettendo in evidenza. Per lui è pronta un’asta, con i bianconeri che sono insidiati soprattutto dall’Inter. Come si legge su Fantacalcio.it, Sky Sport ha rivelato che il Sassuolo non ha alcuna intenzione di fare sconti per il suo gioiello e chiederà almeno 50 milioni di euro per lasciarlo partire. Difficile che ciò avvenga a gennaio, ma chi vorrà prenderlo probabilmente proverà a “bloccarlo” già in queste settimane.