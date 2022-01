Calciomercato Juventus, la rivelazione | “Non parte a gennaio”

Sussurri e voci di calciomercato sono sempre più frequenti in questo primo mese del 2022, con la Juventus alla finestra per possibili innesti nella sua rosa.

La dirigenza bianconera ha tracciato la sua linea, non ci saranno grandi colpi in arrivo in questo mese di gennaio. A dire il vero anzi all’orizzonte pare esserci solo la cessione di Ramsey, anche se va detto che c’è ancora tanto tempo per poter ritoccare la squadra e molto dipenderà anche da eventuali partenze che potrebbero garantire anche un tesoretto da spendere. La priorità resta l’attacco e negli ultimi tempi tanti nomi sono stati accostati alla Juve giè per questa finestra di trasferimenti. Tra questi anche quello di Edinson Cavani, in scadenza di contratto con il Manchester United. Il futuro, almeno quello a breve, del calciatore però pare essere cambiato.

Calciomercato Juventus, Rangnick rivela: “Cavani resta allo United”

Come ha rivelato il giornalista Fabrizio Romano su Twitter, il tecnico dello United Rangnick ha parlato apertamente della situazione del centravanti sudamericano. Ammettendo che “ho parlato con Cavani per quasi mezzora e mi ha detto che a gennaio non si muoverà dal Manchester United. So di poter contare su di lui che è anche un modello da seguire per i più giovani”. Nessun trasferimento dunque in vista per l’ex bomber del Napoli, accostato anche alla Juventus nelle scorse settimane. In ogni caso i bianconeri vorrebbero puntare su un giocatore più giovane, che possa essere una colonna della squadra per più anni.