Supercoppa Inter-Juventus | Cosa dicono i bookmaker

Per la Juventus è tempo di pensare alla grande sfida contro l’Inter che mette in palio la Supercoppa Italiana. Cosa dicono i bookmaker.

Domani sera in palio il primo trofeo del 2022. Con i bianconeri che sono chiamati ad una grande impresa contro quella che può essere considerata come la favorita per lo scudetto e anche come la più in forma del momento. La partenza di Lukaku non ha scalfito l’identità di una squadra che gioca bene e sta ottenendo un filotto importante di risultati. La Juventus si presenta a questo appuntamento con tante assenze nella sua rosa. Tra squalifiche, positivi al Covid e infortunati (ultimo il grave ko di Chiesa) le alternative per Allegri sono ridotte. Ecco cosa dicono i bookmaker sulla sfida.

Juventus sfavorita contro l’Inter: lo rivelano le quote dei bookmaker

Come si legge sul portale Agipronews, i bookmaker non sembrano avere dubbi sulla squadra favorita per alzare al cielo la Supercoppa. E non è la Juventus di Allegri, bensì l’Inter di Inzaghi. Lo rivelano le quote di Snai, che vedono i nerazzurri vincitori con una quota di “appena” 1.75. Decisamente molto meno del segno 2: il trionfo della Juventus è in lavagna a 4.25. Grande fiducia dunque da parte degli esperti nei confronti di Barella e compagni. Quota 4 per il segno X che porterebbe le due squadre ai supplementari. Sempre secondo i bookmaker Dzeko e Lautaro Martinez sono i maggiori candidati a far centro (quota 2.50) contro il 3.50 di Dybala e il 3.75 di Morata.