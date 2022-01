Calciomercato Juventus, Milan e Real k.o. | Accordo imminente

Calciomercato Juventus, Milan e Real Madrid ko: sembra essere pronto un accordo imminente già nelle prossime settimane

La Juventus, secondo le notizie riportate da Elgoldigital.com, sarebbe pronta a chiudere il colpo. Sbaragliando insomma la concorrenza del Milan e del Real Madrid principalmente, ma anche quella del Barcellona, che nelle ultime settimane aveva cercato di fare qualche sondaggio per capire la reale fattibilità dell’operazione.

Ma stando al portale Cherubini sarebbe riuscito a mettersi tutte alle spalle. E per Avarez, calciatore uruguaiano del Penarol, la situazione appare in via di definizione. Vent’anni, punta centrale, al momento ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Una cifra che però sembra davvero essere bassa viste le qualità che ha mostrato fino al momento. Insomma, potrebbe essere un vero e proprio crack per il futuro: classe cristallina al potere, con la benedizione di Allegri.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sostituto Chiesa: “sgambetto” a Napoli ed Inter

LEGGI ANCHE: Inter-Juventus, Allegri “boccia” un titolare | Le scelte nella rifinitura

Calciomercato Juventus, Cherubini supera tutti

Cherubini quindi stavolta avrebbe fatto il passo decisivo, convinto dalle qualità del giocatore. Anche se ovviamente non si tratta di un innesto immediato in prima squadra ma di un elemento da mandare in prestito per farsi le ossa. E la dirigenza bianconera a quanto pare sarebbe anche alla ricerca di un club che possa accoglierlo. E anche questo non sarà facile, visto che si tratta di un extracomunitario e non sono molte le squadre che lo possono accogliere. In poche parole, l’operazione si potrebbe fare subito e vedere Alvarez in Italia direttamente la prossima stagione. Vedremo. In ogni caso, la svolta stavolta è arrivata. Ed è a favore della società bianconera.