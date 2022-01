Calciomercato Juventus, Arthur ai saluti: blitz dalla Premier

Calciomercato Juventus, Arthur sembra ai saluti: blitz dalla Premier League per il centrocampista brasiliano. Le ultime

Una svolta improvvisa, importante, e che potrebbe sbloccare una trattativa che la Juventus ha in mente di fare in uscita. Arthur infatti sembra ai saluti e un possibile passaggio in Premier League sembra adesso nell’ordine delle cose. Soprattutto perché, nelle ultime ore, c’è stato un vero e proprio blitz di un club inglese.

Sono questo le notizie riportate da goal.com, che spiegano con l’Arsenal abbia deciso di puntare decisamente sul centrocampista che in bianconero sta trovando poco spazio. Un affare che si potrebbe chiudere in prestito nelle prossime settimane – non c’è traccia almeno per il momento di un inserimento di obbligo o diritto di riscatto – fino al prossimo mese di giugno.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal fa sul serio

Allegri però almeno per il momento frena. C’è comunque da trovare un sostituto. Anche se i Gunners hanno tutta l’intenzione di prenderlo Arthur e pagare per intero l’ingaggio: la Juve infatti, per fare spazio a un altro centrocampista, pensava anche di mandare via il brasiliano contribuendo a una parte dello stipendio. Ma in questo caso questo non sembra un problema, Arteta è disposto a fare il bonifico per intero pur di accaparrarsi le prestazioni del giocatore.

Ma come detto l’allenatore livornese non è sicuro al momento di lasciarlo partire a cuor leggero senza avere la certezza di un acquisto di spessore da affiancare in mezzo al campo a Locatelli. Anche perché Arthur, entrando in campo contro la Roma domenica scorsa, ha sicuramente contribuito alla rimonta dando alla squadra idee e geometrie. Mettendo ordine, in poche parole. E questa non è una cosa di poco conto. Vedremo.