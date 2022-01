Calciomercato Juventus, svolta per il bomber: ecco il primo sì

Calciomercato Juventus, sono ritornati in auge due nomi importanti per l’attacco: entrambi dal curriculum internazionale.

Calciomercato Juventus, come comunicano su ‘Tuttosport’, la squadra di Allegri è ritornata su due profili offensivi da valutare già in questa sessione di mercato. Come sappiamo la situazione della Juventus si è ulteriormente complicata dopo l’infortunio di Federico Chiesa e adesso la dirigenza valuta un sostituto offensivo capace di offrire un contributo importante in fase realizzativa. Stando agli ultimi sondaggi, sarebbero tornati in cima alle preferenze Aubameyang e Mauro Icardi, già nomi molto nomi all’ambiente ed entrambi con un curriculum decisamente internazionale.

La Juventus ripensa ad Aubameyang

Entrambi già stati molto vicini al passaggio in bianconero ma con due piccole differenze nell’operazione. Stando infatti a ‘Tuttosport’, nonostante la buona volontà dei bomber di cambiare maglia da subito, non ci sarebbe con entrambi i club l’accordo del prestito. Infatti il Psg non avrebbe ancora dato l’ok per la partenza in prestito di Icardi. Il club francese lo vuole cedere solo a titolo definitivo, diversamente i Gunners acconsentirebbero al passaggio in prestito del 32enne, che a Londra non sembra più essere in buoni rapporti con l’attuale mister Arteta.

Di conseguenza la candidatura per questi due profili diventa sempre più seria, con la Juventus che proverà ad ingaggiarne almeno uno dei due. Ma davanti al solo prestito. Come sappiamo anche, la Vecchia Signora non può permettersi esuberi ma soprattutto non può spendere.