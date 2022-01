Calciomercato Juventus, Cherubini a un bivio: scelto il sostituto di Arthur

Calciomercato Juventus, adesso Cherubini potrebbe essere decisivo nell’acquisto di un nuovo centrocampista al posto di Arthur.

Calciomercato Juventus, come viene comunicato dal quotidiano ‘Tuttosport’ in casa bianconera si fanno i piani per il presente. Un giocatore con le possibili valigie in mano in mediana, oltre al già certificato Ramsey, è anche il brasiliano Arthur. Arrivato con il famoso scambio con Pjanic, adesso il brasiliano non convince e potrebbe, vista anche la giovane età, essere un’ottima vendita. Stando alle ultime indiscrezione, in caso di addio del brasiliano, la Vecchia Signora avrebbe già identificato il sostituto. Cherubini bloccherebbe Renato Sanches, il portoghese che già ad inizio stagione era stato accostato anche al Milan.

Alternativa in mediana per Cherubini | Renato Sanches il profilo giusto

Giocatore molto famoso anche per l’ottimo europeo disputato. Uno dei pupilli di Ancelotti che lo fece esordire anni fa quando allenava il Bayern Monaco, adesso il portoghese sarebbe pronto per un’avventura tutta italiana. Operazione che però sarebbe decisamente onerosa, proprio per questo si valutano anche eventuali alternative come Bruno Guimaraes del Lione che essendo extracomunitario, in caso di acquisti, vincolerebbe il possibile arrivo di Azmoun altro profilo molto caldo nelle ultime ore. L’iraniano dello Zenit potrebbe prendere il posto dell’infortunato Chiesa.

Ma sempre viva potrebbe rimanere anche la pista che porta allo svizzero Zakaria, giocatore già vivamente trattato e che, per caratteristiche tecniche, si adatterebbe perfettamente alla formazione di Allegri. Lo svizzero inoltre avrebbe anche un contratto in scadenza proprio in estate.