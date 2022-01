Calciomercato Juventus, restyling in mediana: nuova idea dal Chelsea

Calciomercato Juventus, cambia tutto in mediana: la nuova idea che stuzzica i vertici dirigenziali bianconeri.

La Juventus deve archiviare subito la sconfitta in Supercoppa contro l’Inter, con il goal di Alexis Sanchez che ha regalato ai nerazzurri un insperato successo al 120′.

Probabilmente, al termine della sessione di calciomercato la rosa di Allegri subirà degli stravolgimenti, soprattutto in mediana, con Arthur entrato nel mirino dell’Arsenal. Stando a quanto riportato da “Sky”, i Gunners avrebbero messo sul piatto una proposta di prestito, che non stuzzicherebbe più di tanto Cherubini, che intanto ha cominciato a tastare il terreno in vista di un eventuale sostituto. L’ultima idea porta dritti in casa Chelsea, squadra nella quale milita Loftus-Cheek.

Calciomercato Juventus, porte girevoli a centrocampo: colpo dal Chelsea?

Rispetto alle eventuali operazioni Bruno Guimaraes-Renato Sanches, la pista che porta all’inglese dei Blues sarebbe certamente meno onerosa, e si potrebbe capire eventualmente se ci siano i margini per imbastire un’operazione in prestito. In queste prime 19 partite Loftus-Cheek ha collezionato 19 presenze, mettendo a referto anche 3 assist; in passato era stato accostato anche a Lazio e Roma, ma furono effettuati soltanto dei sondaggi esplorativi. Pista da monitorare dunque, con estrema attenzione, perché gravida di possibili conseguenze future.