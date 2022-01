Calciomercato Juventus, il gioiellino bianconero potrebbe ben presto salutare la compagnia e fungere da “contropartita”.

Nel tardo pomeriggio è trapelata la notizia secondo cui Ihattaren sarebbe sempre più vicino ad approdare all’Utrecht, con i due club che in questo momento starebbero ragionando sull’eventuale durata del prestito.

Un’operazione, questa, che non può non interessare anche la Sampdoria, club che formalmente è ancora proprietario del cartellino dell’ex Psv, che con la maglia del blucerchiati non ha disputato neanche un minuto. Un vero e proprio desaparecido, la cui fuga in Olanda ha cambiato le carte in tavola, mettendo “in imbarazzo” anche la Juventus, che ora è chiamata a trovare una soluzione “diplomatica”.

Calciomercato Juventus, idea Soulé-Sampdoria: annuncio Sky

Come riferito da Sky, i bianconeri potrebbero entrare nell’ordine di idee di offrire ai blucerchiati Matias Soulé in prestito, ma non solo. Nell’eventuale operazione potrebbe essere inserito anche un diritto di riscatto, fissato sui 10 milioni di euro: una condizione che permetterebbe alla Samp, nel caso, di acquistare definitivamente un calciatore al quale Allegri potrebbe anche decidere di ritagliare uno spazio in termini di minutaggio più importante, dopo l’infortunio patito da Federico Chiesa. Inoltre, non sono pochi i “gioielli” della club ligure che fanno gola a Cherubini, e chissà che non si possano creare i presupposti per un maxi affare.