Inter-Juventus streaming: le probabili formazioni

E’ arrivato il giorno della Supercoppa Italiana, appuntamento al quale la Juve tiene moltissimo. Sarebbe fondamentale riuscire a conquistare il primo trofeo della stagione. Anche se l’Inter parte con i favori dei pronostici., con fischio d’inizio alle ore 21 anche se collegandosi prima si potrà seguire un ricco prepartita. La telecronaca è affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. La Supercoppa Italiana sarà visibile in diretta streaming anche su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it. Chi si trova in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, potrà optare per la radio, con la radiocronaca prevista su Radio Rai 1.Ancora qualche dubbio di formazione in casa bianconera, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Alex Sandro prenota un posto a sinistra, Bonucci dovrebbe andare in panchina con Chiellini titolare insieme a Rugani. In attacco Morata con Dybala, mentre tra i pali ci sarà la. Non ci sono oltre a Chiesa e Ramsey anche gli squalificati Cuadrado e De Ligt. Nell’Inter in campo tutti i migliori, con Brozovic in regia e Dzeko al centro dell’attacco.Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Lautaro Martinez, Dzeko.Perin, De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Locatelli, Arthur, McKennie; Dybala, Morata.Inter-Juventus streaming, dove vederla, streaming no. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sitomolto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.