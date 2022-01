Calciomercato Juventus, Allegri fa chiarezza | “Non cerchiamo sostituti”

Sempre tanti i rumors di calciomercato che in questo periodo dell’anno coinvolgono la Juventus. Ma a gennaio ci sarà o no qualche movimento?

La domanda che si fanno i tifosi bianconeri è assolutamente lecita. Del resto il rendimento della squadra bianconera finora è stato tutt’altro che soddisfacente. Fuori subito dalla lotta per lo scudetto, adesso si punta quantomeno alla conquista del quarto posto dopo aver fallito anche l’assalto alla Supercoppa. Per forza di cose bisogna guardare avanti e cercare di rinforzare la rosa con innesti di qualità e anche giovani, elementi che possano essere la colonna della squadra anche per il futuro. Di certo la fortuna non ha dato una mano ad Allegri, visto che per la seconda parte della stagione dovrà rinunciare ad uno dei suoi uomini migliori, Federico Chiesa, frenato da un infortunio. L’ex gioiello della Fiorentina costringerà la dirigenza a tornare sul mercato?

Calciomercato Juventus, Allegri conferma: al posto di Chiesa non arriverà nessuno

Non sembrano esserci dubbi sulla strategia della Juventus a questo riguardo e lo ha confermato a Sky Sport anche il tecnico Massimiliano Allegri dopo la partita di ieri sera contro l’Inter. “Non cerchiamo nessuno per sostituire Chiesa, Kulusevski e Bernardeschi hanno fatto bene e dobbiamo proseguire su questo percorso” sono le sue parole. Il ko dell’esterno offensivo in ogni caso potrebbe cambiare le strategie juventine, visto che Kulusevski di fronte ad una offerta soddisfacente avrebbe potuto cambiare aria. Ma dopo l’infortunio di Chiesa la Juventus punterà di più sullo svedese, con la speranza che giocando con maggiore continuità possa ritrovare lo smalto dei giorni migliori e magari diventare un “intoccabile” della squadra del futuro.