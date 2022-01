Calciomercato Juventus, altro che Dybala: ecco la prima firma

Calciomercato Juventus, alla fine la firma di Dybala non è ancora arrivata ma ci sarebbe un altro giocatore pronto al rinnovo.

Calciomercato Juventus, non sarà Dybala e nemmeno De Ligt, alla fine a firmare il suo possibile rinnovo bianconero sarà Federico Bernardeschi. Lo stesso amministratore delegato bianconero, Arrivabene, aveva parlato di possibili rinnovi nel mese di febbraio. E in tal senso, viste anche le prestazioni offerte ieri sera nella sconfitta di San Siro, Bernardeschi è pronto per rinnovare il proprio contratto con il club bianconero. Ad aver chiesto la riconferma di Federico è proprio lo stesso Allegri, come scrivono su ‘Calciomercato.it’, che dopo il suo ritorno intravede nell’esterno italiano la grinta giusta per far parte del progetto.

Bernardeschi pronto al rinnovo per volere di Allegri

Potrebbe infatti essere proprio Federico Bernardeschi il primo giocatore a rinnovare con la Juventus e continuare la sua avventura che lo vede in crescita netta, già nella sfida di ieri sera contro l’Inter ha dimostrato di essere uno dei migliori in campo e sempre nel vivo dell’azione. Dettagli determinati per Allegri che lo vorrebbe ancora con lui per lungo tempo. Caratteristiche importanti per il nuovo progetto.

Ed i un certo senso le ultime prestazioni di Bernardeschi sembrano confermare queste volontà di Allegri, il giocatore vuole rimanere alla Juventus dove sembra trovarsi bene e partita dopo partita sta acquisendo anche più spazi e possibilità di partire da titolare. Un contributo tecnico essenziale, soprattutto in un momento come quello che sta vivendo la Juventus in questa stagione.