Calciomercato Juventus, pressing Arsenal | Ma la formula non convince

Il calciomercato della Juventus continua ad arricchirsi giorno dopo giorno di nuove voci riguardo colpi e cessioni dei bianconeri.

Questo mese di gennaio è molto importante in casa bianconera. Purtroppo non è arrivato il successo in Supercoppa che avrebbe senz’altro regalato una grande gioia ai tifosi. Ora bisogna concentrarsi su campionato e Champions e nello stesso tempo attendere delle novità di mercato. La squadra nei prossimi mesi subirà degli inevitabili cambiamenti e a fronte di nuovi arrivi si è tornati a parlare anche di possibili cessioni. Anche di quella di Arthur, che sembrava destinato a rimanere almeno fino a giugno e che invece è tentato dalla partenza, con la speranza di trovare maggiore spazio.

Calciomercato Juventus, Arthur vuole passare all’Arsenal

Che il centrocampista brasiliano possa cambiare aria non è dunque una novità. E c’è soprattutto una squadra fortemente interessata ad Arthur, vale a dire l’Arsenal. Come ha scritto Niccolò Schira su Twitter, i Gunners stanno cercando di stringere per arrivare al prestito del giocatore, le trattative sono aperte ormai dal mese di dicembre. Manca tuttavia un accordo sulla formula. Perrché l’Arsenal appunto vorrebbe il giocatore solo in prestito, mentre la Juventus vorrebbe cederlo sì in prestito ma con l’obbligo di riscatto a fine stagione. Se ne potrebbe riparlare nel corso delle prossime settimane.