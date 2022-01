Calciomercato Juventus, doppia beffa Inter | Pronto l’assalto di Marotta

Calciomercato Juventus, doppia beffa Inter: secondo quanto riportato da calciomercato.it, i nerazzurri potrebbero assaltare nelle prossime settimane

Doppia beffa Inter. Che se nel primo caso, quello di ieri, è stato sul campo con la vittoria all’ultimo istante nella finale di Supercoppa, nel secondo potrebbe realmente essere un incubo per i tifosi bianconeri.

Sì, perché secondo quanto riportato da calciomercato.it, in questo momento così particolare della stagione e con le parole di Arrivabene che sono tutt’altro che propositive, il rinnovo di Paulo Dybala inizia ad essere davvero in bilico. E sulla Joya, oltre alle big d’Europa, ci potrebbe essere un interessamento anche dell’Inter, guidata dal quel vecchio volpone che è Beppe Marotta, che riesce sempre a insinuarsi in quelle trattative che non prendono il decollo e che lasciano spazio a delle possibilità importanti. Insomma, un vero e proprio incubo si potrebbe materializzare.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, altro che Dybala: ecco la prima firma

Calciomercato Juventus, la situazione Dybala

La situazione Dybala sembrava chiara nelle scorse settimane. Più e più volte si è parlato di un annuncio ormai imminente del rinnovo fino al 2026 con adeguamento del contratto. In tutto questo siamo arrivati alla metà di gennaio e di nero su bianco ancora nulla. E il tempo ovviamente stringe, senza tenere in considerazione che il campione argentino, già da adesso, potrebbe anche trovare un nuovo club per la prossima stagione senza andare incontro a niente sotto l’aspetto legale.

E allora ci pensa Marotta, a quanto pare, oltre al Psg che è alle prese con la delicata situazione relativa a Mbappé. L’ad nerazzurro, comunque, è un estimatore dell’argentino e potrebbe quindi cercare di accontentare le richieste economiche della Joya per regalare a Simone Inzaghi un profilo incredibile per l’attacco nerazzurro. Una doppia beffa all’orizzonte. I tifosi della Juventus sperano di no, ma sicuramente la tensione al momento è alle stelle.