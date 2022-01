Calciomercato Juventus, dalla Liga l’ariete per Allegri: c’è il blitz

Il calciomercato della Juventus vive una fase molto importante. Ci saranno innesti in arrivo già in questo mese di gennaio o si pensa ai colpi estivi?

La tifoseria bianconera attende delle novità in chiave mercato. Questa prima parte della stagione, e anche la partita di ieri sera contro l’Inter con la Supercoppa in palio, ha evidenziato delle lacune nell’organico bianconero. C’è bisogno di rinnovare la rosa e ricostruire la squadra per aprire un nuovo ciclo vincente sotto la guida di Max Allegri. Una delle priorità è quella di puntellare l’attacco con nuovi elementi. Probabilmente non a gennaio, nonostante il pressing del Barcellona su Morata. Lo spagnolo dovrebbe rimanere fino alla fine della stagione. La dirigenza deve cercare di percorrere più piste per trovare il giocatore adatto su cui fondare l’attacco del futuro.

Calciomercato Juventus, Maxi Gomez altra pista per l’attacco

Secondo quanto riporta Fantacalcio.it c’è un altro nome tra le alternative in attacco per la Juventus. Ed è quello di Maxi Gomez, uruguaiano di 25 anni in forza attualmente al Valencia. Un giocatore, come spiega lo stesso portale, che non è proprio un bomber di razza ma che per caratteristiche – per fare un paragone – si avvicina all’ex bianconero Mario Mandzukic. Centravanti di fisico capace di aprire spazi importanti per i compagni. Il suo nome si aggiunge alle altre alternative delle quali si sta parlando da settimane. Da Scamacca a Icardi, da Aubameyang ad Azmoun. Per la Juve ora è di tempo di cercare un altro bomber, ora o in estate, e la dirigenza è al lavoro per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri