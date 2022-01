Calciomercato Juventus, hanno scelto lui | Commissioni mostruose

Calciomercato Juventus, il club avrebbe già pronta l’offerta per il bomber con un prezzo delle commissioni davvero importante.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal avrebbe scelto Vlahovic come prossimo bomber d’attacco. Il giovane pupillo di Commisso sta già stupendo tutti e oltre alla Juventus, la squadra che si è mossa di più per averlo come prossimo titolare, sono proprio i Gunners, che si rilancerebbero ai vertici con un acquisto davvero importante. E stando alle indiscrezioni, riportare anche da ‘Corriere dello Sport’ ci sarebbero anche commissioni davvero importanti per l’agente del giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Allegri: “Pronto per la Nazionale”

Vlahovic all’Arsenal con commissioni “mostruose” al suo agente