Calciomercato Juventus, alleanza “diabolica” | Bomber a prezzo scontato

Calciomercato Juventus, il centravanti che i bianconeri cercano da mesi potrebbe arrivare dall’Inghilterra.

La Juventus continua a guardare alla Premier League. Dopo l’interesse per Tanguy Ndombelé, centrocampista in uscita dal Tottenham, i bianconeri potrebbero sondare nel campionato inglese anche per quanto riguarda l’atteso rinforzo in attacco. È proprio quello il reparto in cui sembrano esserci i maggiori problemi. Da quando è andato via Cristiano Ronaldo, i gol sono diventati il tallone d’achille della Vecchia Signora.

Nessuno, finora, è stato capace di avvicinarsi neanche lontanamente ai numeri fatti registrare negli ultimi anni dal campione portoghese. E in attesa di capire quale sarà il futuro di Alvaro Morata, richiesto dal Barcellona, un’idea potrebbe essere Neal Maupay, centravanti francese del Brighton, già sette gol in stagione con la maglia dei Seagulls.

Calciomercato Juventus, idea Maupay per Allegri

L’attaccante nel 2022 compirà 26 anni e sembra pronto per fare il salto in una grande squadra. Come riporta calciomercato.it, il suo procuratore è Federico Pastorello, lo stesso degli juventini Bernardeschi, Arthur e Kulusevski. L’agente ha un’ottimo rapporto con il club bianconero e inevitabilmente potrebbe dare una grossa mano se la Juventus dovesse decidere di virare su Maupay nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda il costo del cartellino, si aggirerebbe sui venti milioni. Ma considerando che il calciatore andrà in scadenza nel 2023 non è da escludere che il prezzo possa calare ulteriormente.