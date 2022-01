Calciomercato Juventus, accordo trovato | Primo “colpo” a un passo

Il calciomercato della Juventus potrebbe infiammarsi da un momento all’altro, novità potrebbero arrivare già nella prossima settimana.

Mister Allegri appena qualche giorno fa ha sottolineato come la rosa non subirà grandi cambiamenti, se non la partenza di Ramsey verso altri lidi. Tuttavia le parole dell’allenatore potrebbero essere smentite, visto che potrebbero esserci altri movimenti. E se la cessione del gallese non sembra in dubbio, c’è da valutare la posizione di Arthur. Il centrocampista brasiliano sembrava aver riconquistato posizioni nelle gerarchie di Allegri, ma nelle ultime ore si sono alimentate le voci di una sua cessione verso la Premier League. Ma è chiaro che una partenza dell’ex Barcellona obbligherebbe la Juventua a tornare sul mercato per cercare un suo sostituto.

Calciomercato Juventus, accordo fatto tra Arsenal e Arthur

Arthur è finito nel mirino dell’Arsenal, a caccia di rinforzi per rimanere tra le big del campionato inglese. E anzi come ha spiegato su Twitter il giornalista Nicolò Schira non sembrano più esserci dubbi sulla sua destinazione.

#Arrhur to #Arsenal on loan is at the final stage. The brazilian midfielder pushing to join #Gunners and has already agreed personal terms with #AFC. #Edu is confident to finalize the deal from #Juventus, which are ready to give the green light for his departure. #transfers https://t.co/lPbFiN0Sm1 — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 13, 2022

I Gunners sarebbero pronti a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, con la Juventus pronta a dare il via libera alla cessione. Il giocatore avrebbe già accettato la corte della squadra inglese. Prima però come detto i bianconeri devono trovare un’altra pedina in mediana e l’avrebbero individuata in Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea pronto a cambiare aria per trovare più spazio.