Calciomercato Juventus, doppio “colpo” dall’Arsenal con lo scambio – VIDEO

Calciomercato Juventus, l’intreccio che Arsenal che apre suggestivi orizzonti in entrata: idea super scambio.

Nelle ultime ore l’asse Torino-Londra ha cominciato a prendere quota. No, non ci stiamo riferendo a mere congestioni di traffico, ma agli affari che nelle prossime ore potrebbero concretizzarsi tra Juventus ed Arsenal. I “Gunners”, infatti, hanno lusingato Arthur con un’offerta che il brasiliano avrebbe già accettato: i bianconeri, però, aspettano di mettere le mani su un sostituto all’altezza, anche perché il club inglese non vorrebbe andare oltre alla formula del prestito. Tuttavia, Cherubini deve sciogliere in tempi relativamente brevi anche il nodo legato all’attaccante: il preferito per la prossima stagione resta Scamacca, con Icardi ormai defilato, ma occhio alle possibili sorprese.