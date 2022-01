Calciomercato Juventus, sostituto Chiesa | Colpaccio low cost in Mls

Calciomercato Juventus, Cherubini è alla ricerca di un sostituto di Federico Chiesa. Possibilità di un colpo low cost in Mls

L’infortunio di Chiesa ha scombussolato i piani della Juventus che se prima pensava anche di poter cedere Kulusevski già in questa sessione di mercato, ha ovviamene bloccato la partenza dell’esterno svedese che rimarrà in bianconero almeno fino al termine della stagione.

Ma non è tutto. Perché secondo quanto riportato da SerieANews.com, la società bianconera starebbe comunque pensando di andare a trovare un sostituto di Federico che ha chiuso in maniera anticipata la stagione. Un colpo low cost, ovviamente: non si possono fare voli pindarici e soprattutto quelle poche possibilità economiche verranno investite semmai per l’attaccante centrale. Ed ecco che spunta il nome dalla Mls, un elemento che ha chiuso la scorsa stagione da capocannoniere e sul quale diversi club europei ci avrebbero messo gli occhi addosso.

Calciomercato Juventus, occhi su Castellanos

Si tratta di Valentin Castellanos, campione del campionato americano e come detto anche capocannoniere. Sono stati 23 i centri nell’ultimo campionato e il New Yoirk City valuta il cartellino 10 milioni di euro. Sarebbe entrato anche nel mirino del River Plate che è alla ricerca di un sostituto di Alvarez, altro elemento entrato nei radar di Cherubini. Insomma, si potrebbe anche fare versando una somma di certo importante nelle casse del club americano ma non impossibile.

Castellano, argentino, ha iniziato la carriera come esterno offensivo, ma ha mostrato la sua miglior versione come attaccante centrale. La sua duttilità comunque è un elemento a favore del possibile colpo di mercato. Saranno sicuramente settimane calde in casa bianconera. E senza dubbio un’attenta valutazione sul questo nuovo elemento messo nel mirino si farà in maniera assai approfondita.