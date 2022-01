Calciomercato Juventus, attacco da rifare | Doppia mossa in arrivo

Il calciomercato vede la Juventus molto impegnata non solo a ritoccare la squadra a gennaio, ma anche a pensare ai possibili colpi estivi.

Pensare ad una rivoluzione già in questa finestra di trasferimenti è impensabile. La Juventus punta a rinnovare e ringiovanire la sua rosa, ma per farlo c’è bisogno di tempo oltre che di risorse economiche. Tuttavia qualche movimento non è da escludere già nelle prossime settimane, specie in attacco qualora Morata cambiasse casacca, accettando le avance del Barcellona. Allegri ha però già sottolineato come lo spagnolo non si muoverà in questo mese di gennaio. Ma sarà davvero così?

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, infuria il derby: addio doppio e Cherubini ko

LEGGI ANCHE –> E’ arrivato gennaio: il calendario delle partite della Juventus in questo mese

Calciomercato Juventus, pista Icardi non tramontata. E c’è Scamacca nel futuro

Come ha riportato Repubblica, in realtà non è da escludere che possano essere due gli attaccanti in arrivo di pochi mesi. La pista Icardi è rimasta in piedi, la Juventus e il Psg sono tornati a parlare del calciatore dopo che negli ultimi giorni la trattativa sembrava essersi raffreddata. L’arrivo dell’attaccante argentino darebbe il via libera alla cessione di Morata, che continua a rimanere nel mirino del Barcellona. E nello stesso tempo non escluderebbe il fatto che la Juve possa concentrarsi nei prossimi mesi su un altro obiettivo importante, quello di portare Scamacca del Sassuolo a Torino. Affare sul quale andranno concentrate importanti risorse economiche. L’alternativa al centravanti neroverde è Azmoun, che però non sembra convincere del tutto lo staff tecnico.