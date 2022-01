Calciomercato Juventus, colpo gobbo del Toro | Irruzione a sorpresa

Calciomercato Juventus, inserimento del Torino a sorpresa: trattativa avviata per il centrocampista, attenzionato anche dai bianconeri.

Rinfrancata alla cura Juric, che ha raggiunto l’apoteosi con le quattro sberle rifilate alla Fiorentina, il Torino potrebbe recitare un ruolo da protagonista anche sul mercato, entrando in rotta di collisione con diverse big del nostro campionato.

Come è noto, infatti, la Juventus sta sondando con molta attenzione il profilo di un centrocampista che nelle idee di Allegri possa fungere da frangiflutti in mediana, o comunque ricoprire quei compiti difensivi che Adrien Rabiot ha svolto in modo troppo altalenante negli ultimi due anni. Tramontati Pogba e Tchouameni, resiste ancora la candidatura di Denis Zakaria, in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach. Piace e non poco Bruno Guimarães, la cui valutazione da 45 milioni di euro però spaventa e non poco i vertici dirigenziali della “Vecchia Signora”, che preferirebbero optare per una soluzione low cost e che, soprattutto, non implichi un esborso cash, quantomeno a stretto giro di posta.

Calciomercato Juventus, irruzione del Torino per Nandez: lo scenario

Ecco perché era stato accostato anche a “Madama” il nome di Nahitan Nandez, che il Cagliari sarebbe disposto a cedere anche con la formula del prestito con diritto di riscatto, per una valutazione complessiva che dovrebbe superare di poco i 20 milioni di euro. L’uruguayano classe ’95, il cui contratto con i sardi scade nel 2024, piace per la sua duttilità, e per la capacità di interpretare più ruoli: caratteristiche che, ad esempio, lo renderebbero un atipico sostituto di Chiesa.

Tuttavia, stando a quanto riferito da Niccolò Ceccarini, c’è da registrare un inserimento proprio del Torino per Nandez, che avrebbe dato il là ad una trattativa con il Cagliari. Ricordiamo che l’ex Boca piace, tra le altre, anche ad Inter e Roma.