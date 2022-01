Juventus-Udinese, rebus Dybala | Annuncio a DAZN su rinnovo ed esultanza

Juventus-Udinese, le parole di Paulo Dybala ai microfoni di Dazn: le voci di calciomercato impazzano. La spiegazione sulla sua esultanza.

Ha segnato, ma questa volta la “Dybala Mask” non c’è stata. Sguardo torvo, rivolto in tribuna, dopo aver siglato una rete importante per sbloccare una gara fondamentale. Malessere diffuso? Provocazione alla dirigenza?

Le voci sul rinnovo di Dybala non si placano, così come quelle legate ad un possibile addio dell’argentino a fine stagione. A fare chiarezza sul motivo della non esultanza ci ha pensato lo stesso vice-capitano bianconero, intervenuto ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole: “Credo che abbiamo fatto una bellissima partita, a livello di carattere e di gioco, soprattutto quando giochiamo in casa: bisogna avere più controllo della partita. Guardiamo ogni partita, sappiamo che stiamo facendo bene, non siamo dove vogliamo ma vogliamo arrivare nelle posizioni che ci competono.

Juventus-Udinese, le parole di Dybala a DAZN

Sul motivo della mancata esultanza: “C’era un mio amico in tribuna che ho cercato dopo il goal, ma che non ho trovato: non ho niente da dimostrare alla società, che ha deciso che si parlerà a febbraio-marzo, sono a disposizione del mister e faccio quello che mi chiede”.