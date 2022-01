Calciomercato Juventus, svolta Icardi: la decisione definitiva del bomber

Calciomercato Juventus, Mauro Icardi avrebbe preso una decisione definitiva riguardante il suo futuro al Psg.

Calciomercato Juventus, Mauro Icardi ha preso una decisione definitiva sul proprio futuro e sulla sua attuale squadra, il Psg. Stando infatti all’indiscrezione di ‘Space Foot Mercato.net’ il giocatore di comune accordo con il proprio agente e moglie Wanda Nara avrebbe espresso il desiderio di ritornare in Italia. Ovviamente su di lui, realmente interessata, ci sarebbe solo la Juventus. Proprio il club bianconero non avrebbe però ancora fatto nessuna reale offerta per il bomber argentino visto che in questo momento non ci sarebbero le condizioni per pagargli lo stipendio, di conseguenza il club bianconero vorrebbe solo l’opzione di prestito cosa che, invece, la dirigenza del Psg non gradisce.

Icardi vuole la Juventus ma manca l’offerta ufficiale

Icardi, dunque, sposerebbe molto volentieri la “nuova” causa bianconera ma è anche vero che nel caso di cessione ci dovrà essere un’offerta ufficiale da parte del club bianconero, che per il momento non si schioda dalla richiesta iniziale, cioè il prestito con diritto di riscatto. Idea molto diversa da quella del Psg, lo stesso Leonardo aveva già fatto sapere che si priverà di Icardi solo davanti ad una cessione ufficiale.

Tutto in alto mare per il momento, o almeno, finché la Juventus non avanzerà ufficialmente un’offerta la situazione non si sbloccherà. Staremo a vedere se anche i desideri di mister Allegri potranno essere decisivi per avanzare un’offerta già in questo mese di mercato di riparazione.