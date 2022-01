Juventus-Udinese streaming | Dove vedere il match in diretta tv e sul web

Juventus-Udinese streaming: le probabili formazioni

Messa ormai in archivio la Supercoppa adesso per la Juve è tempo di tornare a respirare l’aria del campionato affrontando l’Udinese. Fischio d’inizio alle 20.45 di oggi sabato 15 gennaio. La partita verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN . Telecronaca di Riccardo Mancini con il commento tecnico di Massimo Gobbi. Già dallo scorso anno non è più disponibile su Dazn il mese di prova gratuito e così per chi vorrà vedere la partita sarà indispensabile attivare l’abbonamento mensile al prezzo di 29,99 euro. Non sono previsti costi di attivazione né di disattivazione. Clicca qui per vedere la partita se hai già DAZN Juventus-Udinese è in palinsesto anche su Sky, che trasmetterà sul satellite tre match a giornata in co-esclusiva con Dazn. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport HD (canale 251). Chi si trova in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, potrà optare per la radio, con la radiocronaca prevista su Radio Rai 1.Novità in arrivo nella difesa bianconera, dove rientrano De Ligt e Cuadrado. Chance a sinistra per Pellegrini. A centrocampo possibile chance per Arthur, mentre in avanti Dybala farà coppia con Morata. Nell’Udinese subito in campo il nuovo acquisto Benkovic, in attacco fiducia a Beto.Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Pellegrini; Arthur, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Morata.Padelli; Perez, Nuytinck, Benkovic; Soppy, Walace, Udogie, Molina; Pussetto, Deulofeu; Beto.Juventus-Udinese streaming, dove vederla, streaming no. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sitomolto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.