Pagelle Juventus-Udinese e voti: Dybala inventa | Tre bocciati

Voti e pagelle Juventus-Udinese: sugli scudi Paulo Dybala, che apre le marcature a cui mette il sigillo Weston Mckennie.

Ci si attendeva una prestazione di livello dalla Juventus, per provare a ricucire il gap dalle competitors in zona Champions. I bianconeri trovano l’ottavo risultato utile consecutivo, battendo all’Allianz Stadium l’Udinese per 2-0 grazie alle reti di Dybala e Mckennie.

E proprio l’argentino e il texano sono i migliori in campo della Juve: la “Joya” è una costante spina nel fianco della difesa friulana, svariando molto su tutto il fronte offensivo. Di cattiveria il goal del momentaneo 1-0, siglato il quale ha preferito non esultare, guardando “torvo” la dirigenza; periferica, invece, l’apertura di Dybala che calamita la palla sul petto di De Sciglio sul cross del quale “Wes” si fa trovare pronto, che di testa fissa il risultato sul definitivo 2-0. L’ex terzino del Milan è una delle note più positive, facendo sentire la sua presenza in entrambe le fasi; bocciati, invece, Arthur, Kulusevski e Kean.

Il brasiliano caracolla in modo troppo lento la palla, mentre “Kulu” è troppo timido e non dà mai la sensazione di poter incidere. Farraginoso Kean, incapace di farsi vedere in zona “rossa”.

JUVENTUS (4-4-2) Szczesny 6,5 Rugani 6 De Ligt 6,5 Cuadrado 6 Pellegrini 5,5 (’57 De Sciglio 7) Kulusevski 5 (’46 Bernardeschi 6) Arthur 5 (’46 Locatelli 6) Bentancur 6 Mckennie 7,5 Dybala 7,5 Kean 5 (’64 Morata 5.5)