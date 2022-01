Juventus, assenza pesante in Coppa Italia | Ora cambia tutto

Juventus, il giocatore non sarà a disposizione per la partita di Coppa Italia. Ora la situazione in formazione cambia completamente.

Juventus, Moise Kean non sarà presente alla sfida in Coppa Italia. Il motivo è decisamente bizzarro, infatti il giocatore dovrà scontare una squalifica rimediata con l’Everton. Infatti l’attaccante italiano era stato espulso in Carabao Cup prima di ritornare in bianconero. Di conseguenza il classe 2000 sconterà la squalifica in Coppa Italia saltando, definitivamente, il match con la Sampdoria.

Kean salta la Sampdoria

Di conseguenza Allegri in Coppa Italia non avrà a disposizione l’attaccante italiano che non sarà tra i convocati della gara. Sfida valida per gli ottavi di finale che si disputerà nello stadio di casa, l’Allianz Stadium di Torino.

Un motivo decisamente bizzarro visto che la squalifica riguardava direttamente un altro campionato, quello inglese. Il fatto risale allo scorso 24 agosto, quando l’attuale numero 18 bianconero fu espulso nel match di Carabao Cup che vedeva la sua ex squadra, l’Everton, contro ”Huddersfield. Un cartellino rosso preso esattamente sette giorni prima del suo ritorno ufficiale alla Juventus.