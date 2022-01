Juventus, Samp prossimo ostacolo | Novità di formazione in Coppa Italia

Non c’è riposo per la Juventus che tornerà subito in campo dopo la vittoria ottenuta contro l’Udinese nell’ultimo turno di campionato.

Martedì sera 18 gennaio infatti la formazione di Allegri debutterà in Coppa Italia per disputare la sfida valida per gli ottavi di finale. Allo Stadium arriverà una Sampdoria che proverà a giocarsi le sue chance a testa alta, senza avere di fatto nulla da perdere. La Juventus arriva a questo appuntamento dopo un vero tour di force. Dybala e compagni hanno giocato praticamente ogni tre giorni e il tecnico dovrà valutare bene le condizioni dei suoi uomini prima di scegliere l’undici titolare. Non ci sarà Bonucci ancora non al meglio e non ci sarà in attacco nemmeno Kean che deve scontare una squalifica risalente ai tempi dell’Everton.

Juventus, contro la Sampdoria Allegri può cambiare ancora

E allora chi gioca contro la Sampdoria? E’ probabile quantomeno un mini turnover, anche se c’è da dire che in questo mese di gennaio Allegri ha dato spazio a quasi tutti gli uomini della sua rosa. In porta potrebbe giocare Perin, con De Sciglio nel ruolo di terzino destro e Pellegrini a sinistra. A centrocampo Arthur dovrebbe giocare dal primo minuto, con Locatelli e Rabiot che dovrebbero tornare titolari. In attacco si scalda Bernardeschi con Dybala e Morata a completare il tridente. Chissà però che non possa esserci qualche mossa a sorpresa da parte dell’allenatore. La sua squadra deve assolutamente andare avanti in questa competizione, ma allo stesso tempo bisogna sempre guardare con attenzione alle energie da spendere visto che la stagione è ancora lunga.