Calciomercato Juventus, svolta Alex Sandro | Affondo immediato: via gratis

Calciomercato Juventus, il laterale bianconero è finito in una lista dei possibili obiettivi di una rivale europea.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro sarebbe finito in un lotto nomi tra i potenziali nuovi acquisti del Barcellona. Il laterale sinistro bianconero è un vero obiettivo dei blaugrana già in questa sessione di mercato. Secondo il giornalista spagnolo ‘Gerard Moreno’, Sandro sarebbe un desiderato speciale di Xavi. Ecco i cinque profili che interessano al Barcellona: Alex Sandro, Guerreiro, Tagliafico, Alex Telles e Alfonso Pedraza.

Alex Sandro al Barcellona

La squadra di Xavi potrebbe farsi avanti ed offrire un contratto al laterale sinistro bianconero che negli ultimi mesi non sembra più convincere l’allenatore e la stessa società, tanto che si sospetta addirittura di un acquisto da parte dei blaugrana direttamente a scadenza di contratto. Ma è anche vero che la Juventus dovrà cercarsi un sostituto. I consensi per Pellegrini aumentato giorno per giorno, e viste le ultime brutte prestazioni del brasiliano, non è scontato che adesso Allegri scelga proprio il laterale italiano come potenziale titolare in difesa.

Nella lista dei blaugrana compare anche un obiettivo del Napoli, Tagliafico. Laterale argentino già molto conosciuto a livello internazionale. La Juventus va verso il restyling e non è detto, dunque, che dalla prossima stagione potrebbero esserci tante novità in tutti i settori del campo: compreso l’attacco laddove desta preoccupazione la questione relativa al rinnovo della Joya, Paulo Dybala.