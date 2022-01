Calciomercato Juventus, caos Dybala: “No all’Inter” | Annuncio in diretta

Calciomercato Juventus, le ultime sul “tormentone” Dybala: il rinnovo della Joya è tornato a prendersi la luce della riflettori.

Un accordo già scritto, la stretta di mano già messa in preventivo: e poi, il buio più totale. Almeno per ora, la storia d’amore tra Paulo Dybala e la Juventus vive una fase concitata. Una pausa di riflessione, verrebbe da dire: “Antesignana” di un addio, aggiungerebbe i maligni.

I messaggi della società non sono passati inosservati, la reazione dell’argentino, neanche. Ci si darà appuntamento a febbraio, probabilmente: a bocce ferme, la Juve ha l’obbligo di capire prima se le speranze Champions siano utopistiche o alla portata. E intanto, Marotta comincia a fiutare la preda: per adesso l’Inter non si è ancora fatta viva concretamente, ma l’ex a.d bianconero stravede per “U Picciriddu”, e il sorriso sornione con il quale ha glissato alla domanda sul possibile assalto al vicecapitano della Juve, rientra nella logica del “non dico per dire” di marottiana memoria. Tuttavia, nulla vieta che nell’appuntamento in programma tra qualche settimana, alla fine, un accordo per il prolungamento del contratto del numero 10 – in scadenza nel 2022 – lo si trovi. A tal proposito, è interessante analizzare il contenuto dell’intervento di Fabiana Della Valle, giornalista de “La Gazzetta dello Sport“, che ha espresso il proprio parere sulla vicenda nel corso della diretta su Twitch di Juventibus.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, blitz da 20 milioni | Futuro segnato

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Dybala

Ecco quanto dichiarato dalla Della Valle: “L’accordo era stato raggiunto, poi la Juve ha cominciato ad avere dei dubbi, legati probabilmente alla tenuta fisica di Paulo, al fatto che non è convinta di andare in Champions, ma non gliel’ha detto, facendoglielo capire dai messaggi di Arrivabene o dai giornali, alla fine Dybala ha motivo di arrabbiarsi. Legittimo che la Juve possa aver avuto dei dubbi, ma con un giocatore che è lì da una vita, glielo comunichi direttamente o cerchi comunque di trovare una situazione comune.

Queste cose si devono decidere fra loro, altrimenti si crea una situazione di frizione che non fa bene a nessuno. Propendo ancora che si possa trovare una soluzione positiva: dipende da che tipo di riduzione dell’ingaggio è stato messo sul piatto, visto che si parla – oltre che di una riduzione della durata – anche della riduzione di un ingaggio. Dipende da quello, ma comunque il giocatore dovrà farsi delle domande: cosa vuole, se ci sono squadre. Al momento nessuno si è presentato ancora con una proposta, deve valutare anche il ruolo all’interno della Juventus.

Calciomercato Juventus, l’Inter su Dybala: l’annuncio Gazzetta

OFFERTA DELL’INTER – C’è l’interesse dell’Inter, ma non esiste ancora una trattativa: bisognerà capire l’offerta della Juventus, e quanto sarà al ribasso. Se da 5, o da 7.3 milioni più bonus (l’ingaggio che percepisce attualmente), e si capirà se l’Inter potrà essere competitiva o meno: al momento si parla che possa arrivare a 7 milioni, con un quinquennale. Dybala aspetterà cosa gli dice la Juve, e si capirà: non vedo, comunque, un Dybala che prende e va all’Inter”.