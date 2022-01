Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Chiesa: la chiave è nei bonus

Calciomercato Juventus, bianconeri molto vicini a chiudere l’erede designato per la stagione in corso. C’è il nome del sostituto di Chiesa.

Calciomercato Juventus, i bianconeri sarebbero vicini alla chiusura definitiva dell’erede designato di Federico Chiesa. Come sappiamo l’esterno italiano dopo il brutto infortunio dovrà stare fuori tutta la stagione in corso e la dirigenza bianconera per non lasciarsi un tassello vuoto ha voluto riempirlo con un nome importante. Stiamo parlando del talento dello Zenit, Azmoun. In patria viene chiamata il ‘Messi iraniano’. Un giocatore che la Juventus ha già potuto ammirare da vicino nel girone di Champions, giocatore che è andato in gol pure contro i campioni d’Europa in carica, il Chelsea.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: “Doppio colpo per l’attacco”

Azmoun si può chiudere | Lo Zenit vuole 5 milioni

Azmoun è chiaramente il nome in pole e lo stesso giocatore si è già mosso per farsi liberare il prima possibile e raggiungere già i nuovi compagni a Torino. Trattare con i russi non è però così semplice, resta sempre un problema d’intesa generale. Stando infatti alle ultime indiscrezioni rilasciate anche da ‘Tuttosport’ l’idea della dirigenza è di pagare un milione subito e poi il restante con i bonus. Come dicevamo poc’anzi, l’operazione potrebbe, infine, costare intorno a 5 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Dybala | Dove può finire all’estero

Azmoun è un giocatore con tanta qualità ed è ancora relativamente giovane e con un ampio margine di crescita visto che si tratterebbe per lui di un upgrade, raggiungendo uno dei campionati più importanti d’Europa. L’idea è quindi di chiudere il giocatore il prima possibile e si potranno avere novità importanti già dalla prossima settimana.