Calciomercato Juventus, dalla Spagna: “Doppio colpo per l’attacco”

Tante le voci di calciomercato in casa Juventus in questo mese di gennaio, con il centrocampo e l’attacco che potrebbero vedere movimenti.

Non è un mistero che ci sono dei reparti della squadra bianconera che necessiterebbero di ritocchi importanti per il presente ma anche per il futuro. C’è da ringiovanire l’organico ed aprire un nuovo ciclo vincente. Mister Allegri però ha più volte sottolineato come in questo mese di gennaio non ci saranno delle rivoluzioni in vista. Soltanto la probabile partenza di Ramsey verso altri lidi, frenate anche le cessioni di Arthur e Morata che pure hanno degli estimatori importanti.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, infuria il derby: addio doppio e Cherubini ko

LEGGI ANCHE –> E’ arrivato gennaio: il calendario delle partite della Juventus in questo mese

Calciomercato Juventus, Fichajes: Scamacca e Dembelè i sogni per gennaio

In Spagna sono però sicuri che la Juventus si stia già muovendo per rinforzare il suo attacco, indipendentemente dalla cessione di Morata, e avrebbe chiari i suoi obiettivi. Il portale Fichajes.net sottolinea come i bianconeri abbiano come prima scelta Gianluca Scamacca, 23enne bomber del Sassuolo il cui rendimento sta crescendo settimana dopo settimana. E’ lui il bomber del futuro. Ma non solo, perché già a gennaio la Juve vorrebbe portare a Torino anche Dembelè, in scadenza di contratto con il Barcellona e di fatto fuori dai progetti tecnici del club spagnolo. Ci sarebbe però da vincere la concorrenza del Manchester United, altro grande club interessato all’esterno offensivo.

Las dos estrellas que quiere fichar la Juventus en este mercado invernalhttps://t.co/jkvlEweGKl — Fichajes.net (@fichajesnet) January 16, 2022

Affari che però sembra difficile possano decollare a pochi giorni dalla conclusione delle trattative.