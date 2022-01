Calciomercato Juventus, lo scambio dal sapore di beffa: ore caldissime

Calciomercato Juventus, i due calciatori erano finiti nel mirino dei dirigenti bianconeri per sistemare l’attacco.

Entrambi accostati a più riprese alla Juventus, nei prossimi giorni potrebbero invece diventare protagonisti di uno scambio clamoroso. Che ha un po’ il sapore della beffa per i bianconeri. Anthony Martial e Ousmane Dembelé non hanno in comune solamente la nazionalità, quella francese. Non si sentono più a loro agio nelle loro rispettive squadre, Manchester United e Barcellona. Martial non riesce a trovare spazio ormai da mesi e gli arrivi di Cristiano Ronaldo prima e Ralf Rangnick poi ne hanno addirittura ridotto il minutaggio.

Dembelé invece può contare sulla stima illimitata del suo allenatore Xavi, che sta cercando a tutti i costi di recuperarlo ma l’accordo con il club blaugrana per il rinnovo del contratto stenta ad arrivare. E la società pur di non perderlo a zero – l’investimento per acquistarlo nel 2017 fu uno dei più ingenti della storia del Barça – sta facendo di tutto per ricavare qualcosa da una sua eventuale cessione.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, addio Dybala: scacco matto Inter | Offertona sul piatto

Calciomercato Juventus, contatti continui tra Manchester United e Barcellona

L’indiscrezione sul possibile scambio che coinvolgerebbe Martial e Dembelé l’ha riportata pochi minuti fa su Twitter l’esperto di mercato Rudy Galetti. Un’operazione che trova conferme anche in Spagna e che potrebbe dunque decollare da un momento all’altro. Se dovesse andare in porto, sarebbe uno smacco per la Juventus. Che si vedrebbe così sfumare due validissime alternative.

Martial per sostituire la probabile partenza di Alvaro Morata, Dembelé per colmare il vuoto lasciato da Federico Chiesa, che dovrà saltare il resto della stagione dopo il brutto infortunio al ginocchio.