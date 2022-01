Calciomercato Juventus, bivio Dybala: doppio colpo in un caso – VIDEO

Calciomercato Juventus, la situazione Dybala può cambiare inevitabilmente le strategie: doppio colpo ad una condizione.

Nelle ultime ore a tenere banco in casa Juventus è il “caso” Dybala. La mancata esultanza del fuoriclasse argentino dopo il goal contro l’Udinese ha destato tante perplessità, e la paura dei tifosi bianconeri è che si possa arrivare ad una rottura nei prossimi mesi. La sensazione è che Cherubini non voglia affrettare i tempi per un motivo molto semplice: l’eventuale qualificazione in Champions League sarebbe ossigeno puro per le casse della “Vecchia Signora”, ma si tratta di un obiettivo che – classifica alla mano – non sarà affatto facile centrale.