Calciomercato Juventus, doppio regalo in mediana: pronto il blitz

Calciomercato Juventus, pressing per il doppio colpo da consegnare a Max Allegri per ridisegnare la mediana bianconera.

Pochi soldi, ma molte idee. Rispetto alle ultime sessioni invernali di calciomercato, in cui la Juventus aveva la possibilità di fare la voce grossa indipendentemente dai costi delle varie operazioni nelle quali si inseriva, da alcuni mesi anche “Madama” deve fare di necessità virtù.

Capitalizzare le occasioni, scandagliandole quelle più proficue e vantaggiose, possibilmente low cost, of course. Guimarães piace, ma costa 45 milioni di euro; con Tchouameni è stato solo un flirt durato qualche mese, e Pogba una presenza fantasmatica che è tornata ad aleggiare più per necessità che per interesse. Sono altre le priorità, al momento: con un Arthur sempre più vicino all’Arsenal – il brasiliano ha di fatto trovato un accordo con i Gunners, disposti a coprire per intero l’ingaggio dell’ex Barça – e un Ramsey ormai con le valigie in mano, non è escluso che a gennaio si possa assistere ad un restyling totale.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, caos Dybala: “No all’Inter” | Annuncio in diretta

Secondo quanto riportato da Marcello Chirico, la Juventus sarebbe in pressing con il Borussia Mönchengladbach, per provare a bruciare la concorrenza per Zakaria, legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2022. L’elvetico piace a mezza Europa, con Barcellona, City, Liverpool, Dortmund e United che hanno già effettuato sondaggi esplorativi, gli stessi che la Juve nelle ultime ore ha condotto anche per Rovella. Il regista, di proprietà della “Vecchia Signora” è attualmente in prestito al Genoa, dove sta dimostrando tutto il suo valore rendendosi protagonista di una stagione che definire importante sarebbe solo un eufemismo.