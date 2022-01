Calciomercato Juventus, bomba Zaniolo | Assalto immediato

By

Calciomercato Juventus, letteralmente una bomba che potrebbe stravolgere il campionato italiano. I bianconeri sono decisi.

Calciomercato Juventus, l’ultima, letterale, bomba potrebbe cambiare il futuro della “Vecchia” Signora. Vecchia tra virgolette proprio perché la società si appresta alla vera rivoluzione anche ad un fattore d’età. La rifondazione è appena cominciata e per l’attacco si pensa ad un nome importante del calcio italiano, Nicolò Zaniolo. Da ‘Tuttomercatoweb’ l’indiscrezione secondo cui uno dei principali obiettivi dell’estate sarà proprio l’azzurro.

Zaniolo obiettivo per l’estate | La Juventus lo vuole

I bianconeri avrebbero messo nel mirino proprio il pupillo dei giallorossi. Il giovane Nicolò Zaniolo sarebbe uno dei principali target per il mercato estivo. Un potenziale fuoriclasse, Zaniolo ha sempre dimostrato di avere i numeri da grande giocatore, tanto che i paragoni accostatogli sono – spesso – dei grandi del passato, come ad esempio, Kakà. Ma parlando più sul concreto, Zaniolo nonostante i tanti infortuni è tornato più agguerrito che mai e si prospetta un futuro roseo per il giovane italiano, giovane perché la carta d’identità segna 1999, la stessa età di De Ligt.

Una Juventus sempre più azzurra, con tanti volti della nazionale di Mancini tra i possibili nuovi acquisti. Con Zaniolo non è nemmeno da escludersi l’arrivo di Scamacca, altro desiderio del mister Allegri che l’avrebbe identificato come il bomber ideale per il suo attacco. Un nome che è quindi garanzia di un futuro roseo insieme ai già consolidati compagni di nazionale italiana presenti nella rosa bianconera.