Juventus-Sampdoria probabili formazioni | I dubbi della vigilia

E’ già il giorno della vigilia per la Juventus, che domani sera tornerà in campo per affrontare la Sampdoria negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Considerato il ritardo dalle prime posizioni di serie A e dopo aver fallito l’assalto alla Supercoppa Italiana, adesso questa competizione rappresenta un obiettivo ancora più importante per i bianconeri di Massimiliano Allegri. Vincere la Coppa Italia è sempre una grande soddisfazione e potrebbe esserlo anche in questa stagione. Il primo ostacolo da superare, al debutto negli ottavi di finale, sarà una Sampdoria non certo nel suo miglior stato di forma. Ma i blucerchiati non avranno nulla da perdere e dunque potranno giocare allo Stadium senza alcun timore reverenziale. La Juve deve fare i conti con l’infermeria e in queste ore il tecnico deve valutare nel migliore dei modi le energie rimaste nelle gambe dei suoi uomini dopo questo gennaio colmo di impegni.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, infuria il derby: addio doppio e Cherubini ko

LEGGI ANCHE –> E’ arrivato gennaio: il calendario delle partite della Juventus in questo mese

Juventus, spazio a De Sciglio in difesa

Difficile dunque ipotizzare una formazione della Juve per questo impegno di Coppa Italia, ma quel che appare chiaro è che giocherà chi starà meglio fisicamente. In porta c’è Perin, in difesa si rivedrà De Sciglio mentre a sinistra Alex Sandro si gioca una maglia con Pellegrini. A centrocampo Arthur – al centro del chiacchiericcio di mercato – potrebbe giocare ancora dall’inizio con Locatelli e Rabiot. Bernardeschi in avanti con Dybala e Morata, considerata l’assenza per squalifica di Kean. Attenzione però alle sorprese che potrebbero esserci in extremis.