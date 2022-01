Calciomercato Juventus, ecco il dopo Chiesa: scelta fatta!

Calciomercato Juventus, l’infortunio di Chiesa ha rimescolato le carte in tavola: ecco come potrebbe essere sostituito.

Situazione convulsa in casa Juventus, con i bianconeri che devono trovare la soluzione per arginare il problema, assolutamente inaspettato, dell’infortunio di uno degli uomini migliori di Allegri, stiamo parlando, ovviamente, di Federico Chiesa. Stando alle ultime novità di mercato, il giornalista Giovanni Albanese ha dato un’importante novità sul possibile sostituto dell’esterno italiano. Infatti sarebbe qualcosa di, davvero, inaspettato.

Il sostituto di Chiesa potrebbe non esserci

Proprio così. Il sostituto alla fine potrebbe non esserci e forse non è nemmeno la priorità cercarlo, andiamo a vedere cosa è stato detto in dettaglio, ecco le parole di Giovanni Albanese, intervenuto nella diretta su Twitch di Juventibus: “C’una soluzione estrema interna che rischia di replicare il ragionamento fatto l’anno scorso con Kulusevski quarta punta: rientra Danilo, alzo Cuadrado e la soluzione è questa. L’altra è: sfruttiamo Bernardeschi visto che negli ultimi mesi sta dando buoni riscontri, sulla destra fa bene, sulla sinistra è adattabile, a quel punto parliamo del rinnovo di Bernardeschi. Tutto questo perché il sostituto di Chiesa non c’è, e forse la Juve non vuole neanche cercarlo: piuttosto, la Juve va ad intervenire con un attaccante, e questo può essere il ragionamento di grande supporto, visto che Allegri reclamava una punta ancora prima dell’infortunio di Chiesa”.

Albanese ha poi concluso: “Non dobbiamo dimenticare che la cessione di Cristiano Ronaldo porta dentro Kean nell’idea di anticipare il futuro, c’era comunque la richiesta di due attaccanti. L’ultima settimana la Juve sarà molto brava a valutare le opportunità. Martial è un buon nome, Azmoun anche: sono valutazioni legate ad opportunità“.